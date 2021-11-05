05.11.2021, 13:50
В Маарду обнаружили радиоактивные отходы(5)
Foto: Tanel Meos
4 ноября в 11:54 в Центр тревоги поступило сообщение, что на территорию сбора отходов Ируской электростанции в Маарду в мусоровозе прибыло радиоактивное вещество.
Прибывшие на место спасатели в 12:34 обнаружили источник излучения, который пометили, а затем еще и обозначили зону опасности в радиусе 20 метров.
Подразделение специальной химии выявило в 13:37, что это были медицинские отходы с содержанием радиоактивного йода. Отходы поместили в закрытые металлические контейнеры. Когда они станут безопасными, то будут уничтожены.