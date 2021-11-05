В Маарду обнаружили радиоактивные отходы

Прибывшие на место спасатели в 12:34 обнаружили источник излучения, который пометили, а затем еще и обозначили зону опасности в радиусе 20 метров.

Подразделение специальной химии выявило в 13:37, что это были медицинские отходы с содержанием радиоактивного йода. Отходы поместили в закрытые металлические контейнеры. Когда они станут безопасными, то будут уничтожены.

Позже стало известно, что под ”медицинскими отходами” подразумеваются обычные подгузники. Это подтвердила и администрирующая электростанцию фирма Enefit Green. ”В бытовые отходы попали подгузники с испражнениями человека, получающего определенное лечение. Они содержат радиоактивный йод”, — сообщило предприятие.

Такие отходы сжигать нельзя, их следует утилизировать как опасные отходы. ”Подгузники сейчас изолированы таким образом, что опасности для человека они не представляют. Они будут уничтожены, как только уровень радиации в них опустится до достаточно низкого уровня. Работники Ируской станции попросили своих партнеров установить происхождение отходов”, — отметили в Enefit Green.

Известно, что радиоактивный йод используется для лечения проблем с щитовидной железой.