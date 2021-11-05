Очередная потеря для Таллиннского зоопарка: скончался последний гривистый волк

Гривистый волк Анна родилась в зоопарке Паркен в Швеции и с декабря 2011 года жила Таллиннском зоопарке вместе с волком Кингасом, который умер в августе этого года. В 2012 году у них родились волчата, которые отправили в зоопарки Николаева и Брно.