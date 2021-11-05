05.11.2021, 13:21
Очередная потеря для Таллиннского зоопарка: скончался последний гривистый волк(19)
Inari Leiman/Tallinna Loomaaed
Таллиннский зоопарк сообщил, что 2 ноября скончался последний гривистый волк — 10-летняя самка по имени Анна. В ее матке была обнаружена опухоль в 1,3 килограмма, мелкие опухоли были также в право яичнике и брюшной полости.
Гривистый волк Анна родилась в зоопарке Паркен в Швеции и с декабря 2011 года жила Таллиннском зоопарке вместе с волком Кингасом, который умер в августе этого года. В 2012 году у них родились волчата, которые отправили в зоопарки Николаева и Брно.
Таллиннский зоопарк планирует улучшить вольер грвистых волков и затем восстановить экспозицию.