Пункты консультирования и вакцинации, открытые в трех районах Таллинна, будут работать до 9 ноября

Координатор столичной мэрии по вопросам коронавирусной инфекции Эстер Эпик выражает признательность всем, кто уже привился и внес тем самым свой вклад в смягчение коронакризиса.

”Жители Таллинна хорошо приняли нашу услугу, и число вакцинированных увеличивается с каждым днем, — сказала Эпик. — По состоянию на 4 ноября в пунктах консультирования и вакцинации от COVID-19 прививку получили 4087 человек, из которых 2832 пациентам были введены первые дозы. Второй дозой вакцинированы 430, бустерной — 825 человек. Мы по-прежнему ждем всех желающих воспользоваться этой возможностью”.

Пункты консультирования и вакцинации от COVID-19 открылись 20 октября и будут работать до 9 ноября по следующему графику:

В Хааберсти палатка, в которой можно получить консультацию и прививку от коронавируса, расположена на парковке Maxima XXX по адресу Эхитаяте теэ, 148. Пункт работает по рабочим дням с 12 до 19 часов, по выходным с 10 до 15 часов.

В Пыхья-Таллинне пункт расположен во дворе районной управы (ул. Кари, 13). Он работает ежедневно с 10 до 17 часов.

В Кесклинне проконсультироваться или получить прививку можно в палатке на парковке Центрального рынка (ул. Ластекоду, 11b) — по будням с 9 до 16 часов, на выходных с 9 до 15 часов.

В Ласнамяэ пункт консультирования и вакцинации продолжит работу и после 9 ноября. Он расположен в центре культуры ”Линдакиви”, открыт по будням с 12 до 19 часов, по выходным — с 10 до 17 часов. Услугу консультирования и вакцинации предоставляет предприятие Eldred OÜ.

Если вы не можете самостоятельно добраться до вакцинационного пункта, есть возможность забронировать время для прививки на дому по телефону 666 2727. Звонки принимают в рабочее время с 8 до 20 часов, по выходным с 9 до 17 часов. Услугу вакцинирования на дому оказывает предприятие Confido.