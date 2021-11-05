Куда специалисты в области инвестиций могли бы вложить 100 000 евро?(2)
Если люди в основном инвестируют в акции, облигации и недвижимость, то куда профессионалы в области инвестиций могли бы вложить 100 000 евро свободных денег?
Главный экономист Luminor Тыну Пальм сказал, что он рекомендовал бы молодому человеку инвестировать 100 000 евро в образование и предпринимательство. "Будь то программирование, какая-то отрасль инженерии или другие навыки, скажем, в области культуры, которые значительно увеличат доход. Тогда появится избыток денег, которые можно будет вложить в недвижимость и акции".
По мнению Пальма, такое вливание денег в образование может помочь людям перейти в быстрорастущие предприятия, где собрано множество талантов, и, работая в команде, поймать хороший ветер в паруса. "Эстонии нужны умные люди и предпринимательский дух. Оттачивая мастерство и предпринимательство, подлинным примером которого являются новые стартапы, можно найти массу талантливых людей, с которыми легче построить действительно хорошую бизнес-идею, призванную улучшить мир", — говорит главный экономист Luminor.
На самом деле, Пальм назвал своей лучшей инвестицией финансирование фильма, снятого группой школьников. "Слова, произнесённые в фильме норвежским актёром о проблемах, стоящих перед человечеством в будущем, были удивительными, а точнее, шокирующе новаторскими. Наблюдая за монтажом фильма со стороны, я сразу почувствовал, что эти инвестиции в творчество молодых людей окупились, как только эти слова попали в цель", — сказал Пальм.
Всегда стоит инвестировать в следующее поколение, включая образование молодых людей, потому что они определяют будущее. "Предпринимателям нужна всё более квалифицированная рабочая сила, чтобы переломить ситуацию в "зелёной" экономике. Это немыслимо без постоянных инвестиций в образование. Без историй успеха бизнеса не будет процветания, включая рост доходов", — сказал Пальм.
Главный аналитик компании Arco Vara Kinnisvarabüroo Михкель Элисте вложил бы часть из 100 000 евро сначала в покупку съёмной квартиры в небольшом городке в Эстонии, а остальную часть — в акции. "Именно так я делал свои инвестиции до сих пор", — говорит Элисте, чей ежемесячный пассивный доход уже составляет около 3 000 евро и более или менее покрывает его ежемесячные расходы.
Инвестиционный консультант Luminor Кайре Мягер, говорит, что при инвестировании 100 000 евро она в первую очередь воспользуется льготами по подоходному налогу в рамках третьей пенсионной ступени. "Далее я бы выбрала индексные фонды для вложения денег и, возможно, несколько отдельных акций", — сказала она. Но при этом лучшим своим вложением она считает инвестиции в детей.
Мягер добавила, что лучшим способом инвестирования по-прежнему остаётся долгосрочное инвестирование в диверсифицированный портфель с регулярными дополнительными инвестициями. Общей рекомендацией при формировании инвестиционного портфеля является следующее распределение средств: 80% — в инструменты широкого профиля и 20% — в отдельные акции. Важно также помнить, что чем раньше вы начнёте инвестировать, тем лучше будет результат.
Данная статья носит информативный характер, отражает личные взгляды авторов и не является инвестиционным анализом или рекомендацией по покупке или продаже конкретных ценных бумаг, финансовых инструментов или недвижимости.