ФОТО | Историческое событие: Эстония впервые нарушила воздушное пространство Финляндии — на советских самолетах(6)
Согласно официальным данным, инцидент произошел 1 ноября в 14:02, когда два использующихся ВВС Эстонии учебных реактивных самолета Л-39 во время поворота отклонились чуть меньше чем на минуту в воздушное пространство Финляндии на юге острова Утё. Нарушение воздушного пространство произошло из-за человеческой ошибки.
Силы обороны инициировали дознание по безопасности. Посол Эстонии в Финляндии выразил МИД Финляндии сожаление о том, что произошел подобный случай и подтвердил, что Эстония примет меры, чтобы впредь подобное не происходило.
Как выяснил Delfi, самолеты не принадлежат Силам обороны. Они были арендованы у предприятия Райво Суси Aerohooldus OÜ. Суси приводит в порядок советские самолеты и продает или сдает их в аренду летчикам-любителям и государственным органам безопасности во всем мире. Власти РФ признали Суси виновным в шпионаже и он находится на свободе лишь благодаря обмену заключенными между Россией и Эстонией.
Самолеты были произведены в Чехословакии, но точное время изготовления неизвестно. Электроника и механические компоненты используемых Силами обороны самолетов Л-39 прошли необходимую модернизацию и уход.
ВВС Эстонии использует самолеты типа Л-39 для поддержки обучения еще с 2006 года. Их используют для обучения прицелу и тактической стрельбе.
Самолеты Аэро Л-39 ”Альбатрос” были произведены в 1960-х годах в Чехословакии по заказу Советского союза. Это двухместные реактивные самолеты со следующими техническими данными:
- длина: 12,13 м
- длина крыла: 9,46 м
- высота: 4,77 м
- площадь крыла: 18,8 м²
- пустая масса: 3459 кг
- максимальный вес: 4700 кг
- максимальная скорость: 750 км/ч
- потолок полета: 11 000 м
- мотор: "Прогресс" / турбореактивный двигатель Ивченко АИ-25TЛ
- двигатель: 16,9 кН
- вооружение до 1290 кг