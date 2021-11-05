ФОТО | Историческое событие: Эстония впервые нарушила воздушное пространство Финляндии — на советских самолетах

Согласно официальным данным, инцидент произошел 1 ноября в 14:02, когда два использующихся ВВС Эстонии учебных реактивных самолета Л-39 во время поворота отклонились чуть меньше чем на минуту в воздушное пространство Финляндии на юге острова Утё. Нарушение воздушного пространство произошло из-за человеческой ошибки.

Силы обороны инициировали дознание по безопасности. Посол Эстонии в Финляндии выразил МИД Финляндии сожаление о том, что произошел подобный случай и подтвердил, что Эстония примет меры, чтобы впредь подобное не происходило.

Как выяснил Delfi, самолеты не принадлежат Силам обороны. Они были арендованы у предприятия Райво Суси Aerohooldus OÜ. Суси приводит в порядок советские самолеты и продает или сдает их в аренду летчикам-любителям и государственным органам безопасности во всем мире. Власти РФ признали Суси виновным в шпионаже и он находится на свободе лишь благодаря обмену заключенными между Россией и Эстонией.

Самолеты были произведены в Чехословакии, но точное время изготовления неизвестно. Электроника и механические компоненты используемых Силами обороны самолетов Л-39 прошли необходимую модернизацию и уход.

ВВС Эстонии использует самолеты типа Л-39 для поддержки обучения еще с 2006 года. Их используют для обучения прицелу и тактической стрельбе.

Самолеты Аэро Л-39 ”Альбатрос” были произведены в 1960-х годах в Чехословакии по заказу Советского союза. Это двухместные реактивные самолеты со следующими техническими данными:

длина: 12,13 м

длина крыла: 9,46 м

высота: 4,77 м

площадь крыла: 18,8 м²

пустая масса: 3459 кг

максимальный вес: 4700 кг

максимальная скорость: 750 км/ч

потолок полета: 11 000 м

мотор: "Прогресс" / турбореактивный двигатель Ивченко АИ-25TЛ

двигатель: 16,9 кН

вооружение до 1290 кг