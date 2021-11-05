Последний раз настолько высокий рост индекса потребительских цен был в 2008 году

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Виктории Трасанов, в сравнении с октябрем прошлого года на индекс потребительских цен более всего повлияли изменения цен, связанные с транспортом, которые составили чуть более трети от общего повышения индекса. ”Бензин был дороже на 25,5% и дизельное топливо — на 40,4%. Транспортные средства подорожали на 12,4%, из которых в свою очередь 60% составило повышение цен на подержанные автомобили”, — сказала Трасанов.

Влияние изменений цен, связанных с жильем, на общее повышение индекса составило чуть менее трети. Поступившее в дома электричество было дороже на 41,4%, трубопроводный газ — на 52,4% и аренда жилья — на 11,7%. Из продуктов питания более всего подорожали по сравнению с октябрем прошлого года картофель (61,9%), маложирное молоко (13,5%) и свежая рыба (13,1%).

Последний раз изменение индекса потребительских цен в сравнении с тем же месяцем предыдущего года на 7% или выше наблюдалось в декабре 2008 года, когда оно также составило 7,0%.

В сравнении с сентябрем на индекс потребительских цен оказало влияние в основном снижение на 19% цен на поступившее в дома электричество, из которого две трети обусловлено решением правительства ЭР компенсировать всем потребителям 50% платы за сетевую услугу от предприятий распределительных сетей. Значительное влияние на изменение индекса оказало также повышение цен на моторное топливо, когда за месяц дизельное топливо подорожало на 8%, а бензин — на 6,1%.