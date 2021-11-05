Хроника ДТП | Автомобиль с пьяным водителем перевернулся на шоссе

В четверг в 17:10 произошло ДТП на четвертом километре дороги Падизе-Курксе-Харью-Ристи в волости Ляэне-Харью. 32-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения на Mazda CX-3 съехал в кювет и врезался там в трубу, после чего автомобиль перевернулся на бок. Водителя доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В ночь на пятницу в 00:56 произошло ДТП на четвертом километре шоссе Валкла-Хаапсе в волости Куусалу в Харьюмаа, когда 34-летняя женщина на Honda Accord съехала с дороги и врезалась в дерево. Водителя доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

За сутки задержали двоих водителей в состоянии наркотического опьянения и семь в состоянии алкогольного.

Также в Идаской префектуре был угнан легкий прицеп Respo 302 1993 года, серого цвета и с номером 729AR.