Эстонская ИТ-фирма дала толчок развитию мобильных банков в России — теперь они впереди нас

Работа в ИТ-фирмах всегда отличалась от работы в других офисах. Руководители вынуждены постоянно переманивать разработчиков к себе в компанию. Из-за большого спроса на рынке труда владельцам нужно придумывать различные способы для привлечения на работу. Все выступающие отмечали, что только высокой зарплаты мало. По мнению Антона Кекса, главное в команде — это атмосфера и поддержка.

"Когда мы начали работать с Россией в 2012 году, там интернет-банки были на допотопном уровне. Никто не понимал, как они работают, все ходили в контору, — говорит Антон. — Мы запустили первый интернет-банк для банка " Санкт-Петербург ". На тот момент его признали лучшим. Потом начал появляться "Тинькофф". Их разработчики признавались мне, что стягивали у нас какие-то идеи. Теперь российские банки более развиты, чем наши, потому что в какой-то момент мы остановились в развитии". Однако, как отмечает совладелец Codeborne, в России развит только мобильный интернет-банк, пользоваться сайтом через компьютер — крайне неудобно.

Далее он и его команда вышли из проекта и вчетвером основали новую компанию по разработке ИТ-систем Codeborne. Сейчас эта фирма является лидером в Эстонии и ценится среди коллег за рубежом. Именно они начали революцию в сфере интернет-банкинга в России. Как отмечают эксперты, сейчас в России система мобильных банков перепрыгнула эстонские приложения, российские более функциональны и удобны.

Антон Кекс работает в ИТ около 20 лет. Он с 2005 по 2009 год руководил командой разработчиков интернет-банка Swedbank , тогда он еще назывался Hansapank . При этом Антон отметил, что в 2010-х развитие э-банков в Эстонии остановилось, но не из-за ухода их команды. "В 2008 году был кризис. Банки в основном занимались "плохими кредитами". Затем в Hansapank пришло шведское управление. Шведы сказали, что Hansapank был очень инновационным. Новое руководство считало, что банк должен быть стабильным. Не нужно много изменений, не нужно столько нового. А ведь в тот момент, например, Латвия и Литва брали в использование только наши технологии", — вспомнил Кекс.

"Важно дать понять, что человек не брошен в одиночку решать рабочие проблемы. Мы каждое утро проводим 15-минутный стендап. Встаем в круг и каждый говорит о том, что у него не получается или где он застрял. Потом все советуют ему, как решить задачу. Нужно быстро реагировать, помогать. К тому же у нас все работают в парах. Это помогает быть эффективными. Ты же не будешь сидеть в Facebook, пока твой коллега пишет код", — рассказывает выпускник ТТУ.

Вдобавок на работе ценится личное время сотрудника. "Мы работаем восемь часов в день. Не перерабатываем. Если заказчик предлагает поработать сверхурочно, то мы говорим, что не предлагаем такую услугу", — уточняет Антон. Помимо этого они периодически целой командой (35 человек) выезжают в другие города Эстонии или соседние страны. Снимают там офис, где работают днем, а вечером все вместе веселятся.

Раньше их команда состояла в основном из местных ребят, рабочий язык был эстонский. Но теперь остается все меньше ИТ-компаний, где говорят только на эстонском. "К сожалению, и у нас не получается сохранить эстонский язык внутри фирмы. У нас полуэстонский рабочий язык, так как большинство ребят отсюда, но постепенно все больше становится тех, кто приехал из-за рубежа. В эстонских фирмах все больше людей из России, Латинской Америки, Индии и Пакистана", — говорит Антон, закончивший русскую Тынисмяэскую реальную школу.

По словам создателя "Вконтакте" и Telegram Павла Дурова, сейчас выгоднее открывать ИТ-компанию в Скандинавии. Как Антон оценивает бизнес-среду в Эстонии? "В Эстонии достаточно хорошо. Многие российские компании переезжают сюда целиком. Конечно, есть плюсы и минусы. Здесь не такое налогообложение, как на Кипре или Мальте. Но у нас можно реинвестировать прибыль в развитие компании без вычета налогов. Тут классное комьюнити, есть с кем пообщаться, узнать что-то новое. В Скандинавии все достаточно медленно и лениво. Они обленились, привыкли мало работать. Например, могут полдня сидеть на совещаниях, потом полтора часа поработать и пораньше уйти домой. Я много с ним сотрудничал, было тяжело".

Антон Кекс порекомендовал всем интересующимся развитием инфотехнологий посмотреть видео или посетить встречи Devclub в Таллинне, где на русском языке рассказывают про нюансы ИТ-сферы.