За сутки в Эстонии выявлено 1435 случаев заражения коронавирусом, умерли семь человек

По состоянию на утро 5 ноября в больнице находятся 600 зараженных коронавирусом пациентов. Из них 439 нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них в свою очередь 307, или 69,9%, не вакцинированы и 132, или 30,1%, с завершенным курсом вакцинации.

За сутки в больницах открыли 70 новых историй болезни. Умерло семь зараженных коронавирусом: 67-летний мужчина, 77-летняя женщина, две 82-летних женщины, 86-летняя женщина, две 88-летних женщины.

За последние сутки проанализировали 7 821 результат теста, из которых 1 435 оказались положительными. Из получивших положительный тест 894 не были вакцинированы и 541 с завершенным курсом вакцинации.

За сутки ввели 10 589 доз вакцины, из них новых вакцинаций начали 2 086. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 71 613 человек. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины — 57,6%.

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