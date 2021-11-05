Государство окажет дополнительную поддержку зарубежным эстонским общинам

”В рамках конкурса мы поддержим проекты, повышающие чувство сплоченности между Эстонией и общинами зарубежных эстонцев. Это могут быть, например, культурные, научные и бизнес-проекты зарубежных эстонцев или различные мероприятия. Кроме того, можно получить пособие на инициативы, направленные на повышение осведомленности жителей Эстонии о деятельности диаспоры”, — сказала руководитель службы консультирования соотечественников Фонда интеграции Кайре Кокер. ”Приоритетными при назначении пособий станут мероприятия, ориентированные на молодежь и проходящие при ее участии”, — добавила Кокер.

Бюджет конкурса составляет 54 000 евро. Максимальная сумма пособия — 5000 евро на ходатайство. Каждый ходатайствующий может подать одну заявку. Срок подачи ходатайств — до 23:59 30 ноября 2021 года.

С условиями и руководством подачи заявок можно ознакомиться на сайте Фонда интеграции.

Инфодень конкурса пройдет онлайн на платформе Teams 17 ноября с 17:00 до 19:00. Зарегистрироваться на инфодень можно по электронной посте kaire.cocker@integratsioon.ee.

О пособии могут ходатайствовать частноправовые юридические лица и физические лица-предприниматели, зарегистрированные в Эстонии, а также зарубежные частноправовые юридические лица.

Конкурс ходатайств о пособиях на инициативные проекты зарубежных эстонских общин финансирует Министерство иностранных дел. ”Активная деятельность наших общин помогает сохранить эстонский язык и дух, а также имидж Эстонии как успешного государства за пределами нашей страны. До нас доходит все больше идей различных начинаний наших соотечественников, и мы хотим со своей стороны поддержать их реализацию”, — сказала специальный представитель зарубежных эстонцев при Министерстве иностранных дел Марин Мыттус.