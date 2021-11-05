В Эстонии собираются ввести доплату за одноразовую упаковку при покупке еды навынос

За новым законопроектом стоит директива Евросоюза, цель которой — уменьшить оборот одноразовой упаковки. Но каждая страна сама принимает решение, каким образом это сделать. Эстония решила начать с тех, кто покупает готовую еду и горячие напитки. Теперь жителям предлагают или приходить со своими упаковками, или платить по 50 центов за каждую одноразовую упаковку, сообщила в четверг "Актуальная камера".

"Еще до принятия директивы мы провели исследование, которое показало, что 50 центов — это минимальная сумма. Ведь очевидно, что из-за центов люди не откажутся от покупки таких товаров и эффекта не будет", — сказала глава отдела Министерства окружающей среды Сигрид Соомлайс.

В Rimi говорят, что прилавки с готовой едой, скорее всего, просто исчезнут: салаты и котлеты придется расфасовывать заранее, а это означает еще больше выброшенной еды и упаковок. Кроме того, закон вообще никак не затрагивает производителей продуктов питания, которые заодно производят и львиную долю упаковочного мусора.

"В производстве продуктов питания сейчас нет альтернативны пластиковой упаковке, которая гарантировала бы сохранность и безопасность товаров, поэтому законопроект пока не касается этих продуктов", — заявил Соомлайс.

Сроки этого нововведения чиновники пока не называют. Все зависит от того, сколько времени уйдет на подготовку и принятие закона, но и после этого кафе, ресторанам и магазинам обещают дать по меньшей мере год на подготовку к новым правилам.