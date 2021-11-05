Из-за мигрантов Литва начинает строительство стены на границе с Беларусью

Из-за растущего числа мигрантов, движущихся с территории Беларуси Литва приступила к строительству стены на границе с соседней страной. На первых участках уже установлен стальной забор высотой три-четыре метра, сообщил в четверг, 4 ноября, высокопоставленный сотрудник пограничной службы.

На строительство 500-километровой стены, которое должно быть завершено к сентябрю 2022 года, Литва потратит 152 миллиона евро. Также на границе планируется установить ограждение из колючей проволоки и видеонаблюдение.

В связи с ростом числа беженцев Польша и Латвия также хотят оградить свою границу с Беларусью заборами. Так, МВД в Варшаве в тот же день представило планы по строительству стального заграждения на границе с Беларусью. Польский министр внутренних дел Мариуш Каминьский сообщил, что планируемое укрепление длиной 180 км будет состоять из нескольких линий защиты и оснащено современными электронными устройствами — в частности, датчиками движения и камерами дневного и ночного видения.

Высота основной части стены составит 5,5 метра. Наверху будут укреплены рулоны колючей проволоки. По словам министра внутренних дел, объект должен быть завершен к середине 2022 года. Закон, разрешающий строительство пограничных укреплений, еще должен подписать президент Анджей Дуда.

Строительство временного забора вдоль границы с Беларусью Польша начала уже в конце августа.

Правительство в Варшаве и другие страны ЕС обвиняют белорусского правителя Александра Лукашенко в организованной доставке беженцев из кризисных регионов к внешней границе Евросоюза. Несколько дней назад, по данным польских властей, границу пересекли вооруженные люди в белорусской форме. Однако после появления польских сил безопасности они вернулись в Беларусь.