"Любовь преодолеет не только тоталитаризм, но и пандемию косноязычия": кинокритик об эстонском фильме про однополые отношения в советской армии
Новое слово в отечественной кинематографии — фильм на английском языке. Объясняют это тем, что режиссёр фильма Пеэтер Ребане учился в Оксфорде, а затем Гарварде, а уже кинодело осваивал где-то в Южной Калифорнии. Типа ему так проще. Или даже не в простоте дело, а в тех связях, которые он завязал во время своих учёб. Связи англоязычные, связи помогают ему снимать кино, и, соответственно, группа разговаривает по-английски, ну и фильм тоже снят на английском, оно и сподручнее с точки зрения международного менеджмента.
Фильм — история любви солдата и офицера в части советской армии, расквартированной на территории Эстонии. Собственно, от Эстонии что в фильме, что в оригинальной истории, легшей в его основу, только антураж, фон, место части действия, не больше. Фильм, конечно, совсем не про эстонскую повестку, будь то пятьдесят лет назад, будь то современность, хотя эпизодические камео некоторых наших селебрити, как обычно, умиляют до слёз — Эдуард Томан в роли свадебного певца, Артём Гареев в роли непонятно кого в театральном институте, но особенно, особенно хорош Артур Тюленев в роли разбитного продавца новогодних ёлок.
Фильм, конечно, про любовь, про невозможность однополой любви в тоталитарном обществе, с этим всё изначально понятно. И она, любовь эта, с одной стороны, всепобеждающая, потому что даже в таких условиях пробивает себе дорогу к существованию, а, с другой стороны, единственным выходом из неё является смерть — красиво и грустно. Казалось бы.
Беда в том, что тот английский язык, на котором говорят почти все персонажи фильма, он, ну, как бы это сказать… Он правильный, там, конечно, нет ошибок, за этим редакторы проследили. Но говорят они там, почему-то даже включая вроде британских актёров, с нарочитым, топорным, выпирающим изо всех дыр русским (а иногда эстонским) акцентом. И это маленькое, казалось бы, обстоятельство, снижает весь пафос и посыл фильма, низводит его к какому-то странному полукомическому эффекту, ничем на уровне сюжета не подкрепляемому. Тебе как будто рассказывают серьезную, даже грустную историю, кривляясь и коверкая язык.
И эта мелочь цепляется к одежде и вязнет в зубах. Нет никакого понимания, почему режиссёр либо не пригласил играть в своём фильме нормально англоговорящих актёров, либо не снял его на эстонском или русском языках. Единственная версия, которая появилась у меня, заключается в том, что он хотел дополнительно, помимо антуража, показать, что действие происходит в СССР, где не только с бытом, но и с человеческими языками всё плохо, и все говорят более-менее как персонаж Шварценеггера в фильме ”Красная жара”. Даже родители с детьми. Единственные достоверные персонажи, не коверкающие язык, в итоге — это уже упомянутые герои Томана и Тюленева. Потому что они (почему-то) говорят по-русски.
Мне эта невыносимая странность очень в восприятии фильма мешала. Если это творческая задумка, к чему я даже склоняюсь, потому что, правда, нет никаких оснований заподозрить режиссёра и съёмочную группу в попытках нарочно испортить свой же собственный замысел, то я в неё не въехал. Показать, что настоящая любовь и страсть преодолеют не только тоталитаризм и систему повального доносительства, но и пандемию косноязычия? Разве что так. Или объясните мне.
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