"Любовь преодолеет не только тоталитаризм, но и пандемию косноязычия": кинокритик об эстонском фильме про однополые отношения в советской армии

Новое слово в отечественной кинематографии — фильм на английском языке. Объясняют это тем, что режиссёр фильма Пеэтер Ребане учился в Оксфорде, а затем Гарварде, а уже кинодело осваивал где-то в Южной Калифорнии. Типа ему так проще. Или даже не в простоте дело, а в тех связях, которые он завязал во время своих учёб. Связи англоязычные, связи помогают ему снимать кино, и, соответственно, группа разговаривает по-английски, ну и фильм тоже снят на английском, оно и сподручнее с точки зрения международного менеджмента.

Фильм — история любви солдата и офицера в части советской армии, расквартированной на территории Эстонии. Собственно, от Эстонии что в фильме, что в оригинальной истории, легшей в его основу, только антураж, фон, место части действия, не больше. Фильм, конечно, совсем не про эстонскую повестку, будь то пятьдесят лет назад, будь то современность, хотя эпизодические камео некоторых наших селебрити, как обычно, умиляют до слёз — Эдуард Томан в роли свадебного певца, Артём Гареев в роли непонятно кого в театральном институте, но особенно, особенно хорош Артур Тюленев в роли разбитного продавца новогодних ёлок.

Фильм, конечно, про любовь, про невозможность однополой любви в тоталитарном обществе, с этим всё изначально понятно. И она, любовь эта, с одной стороны, всепобеждающая, потому что даже в таких условиях пробивает себе дорогу к существованию, а, с другой стороны, единственным выходом из неё является смерть — красиво и грустно. Казалось бы.