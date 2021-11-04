Пандемия COVID-19: Клиника ТУ при подготовке к черному сценарию надеется на финнов

Руководитель кризисной комиссии Клиники профессор Йоэл Старкопф рассказал, что обсуждается возможность направлять примерно 5-10 ковид-пациентов, нуждающихся в интенсивной терапии, на лечение в финские больницы. Таким образом, чтобы каждая финская университетская больница приняла бы 1-2 эстонского пациента.

"Для иллюстрации ситуации: пару дней назад во всей Финляндии в реанимации находились 27 ковид-пациентов. В то же время только в Клинике ТУ таких было 24", — сравнил Старкопф положение в больницах Финляндии и Эстонии.

Врач отметил, что детальных планов по данному вопросу пока еще нет.

Медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Урмас Суле подтвердил Delfi, что межгосударственное общение по данной теме в самом деле идет, желание сотрудничества есть у обеих сторон.

"Важно понимать, что это сотрудничество, конечно, не будет в таком объеме, который спас бы от коронавируса весь эстонский народ. Это дополнительная помощь для лечения самых сложных ковид-пациентов", — сказал Суле.

По словам Йоэла Старкопфа, предполагается, что оплату расходов на лечение перевозимых через море больных будет производить эстонское государство.

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