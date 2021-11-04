Департамент: для одобрения в Европе нового британского лекарства от COVID-19 потребуется время

"Активным веществом [в этом лекарстве] является молнупиравир. Надеются, что он предотвращает госпитализацию и смертность [в случае COVID-19], и если его давать, то как можно быстрее после появления симптомов. В странах-членах ЕС несколько иная система выдачи лицензий на продажу, чем у британцев. Они обсуждают между собой, какое решение принять по поводу того или иного активного вещества. Довольно понятно, что разные системы работают с несколько разной скоростью. Это означает, что Европейскому агентству лекарственных средств потребуется еще некоторое время", - сказал Лаюс.