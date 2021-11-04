Великобритания первой в мире одобрила лекарство для лечения COVID-19 на дому

Молнупиравир выпускается в капсулах, тогда как прочие сертифицированные в ЕС или США лекарства вводятся внутривенно Препарат будут продавать в Великобритании под торговой маркой Lagevrio. В агентстве подчеркивают его эффективность и безопасность, указывая, что лекарство помогает снизить риск смерти и госпитализаций среди пациентов, у которых болезнь протекает в легкой или среднетяжелой форме с высоким риском осложнений.

В группу людей, которые подвержены такому развитию событий, регулятор включил страдающих от ожирения и сахарного диабета, болезней сердца и пациентов в возрасте старше 60 лет.

По данным клинических испытаний, на которые ссылается регулятор, наибольшую эффективность Lagevrio демонстрирует на ранних стадиях заболевания. По этой причине в агентстве посоветовали начинать принимать препарат как можно раньше после того, как человек получил положительный результат теста на COVID-19 или в течение пяти суток после проявления первых симптомов. Регулятор предупредил, что Lagervio не может заменить вакцинацию.

Проверку лекарства проводят американские власти и Европейское агентство лекарственных средств, которое рассматривает заявку на его регистрацию, говорится на сайте компании-разработчика препарата Merck. В организации подчеркнули, что активно подают заявки на регистрацию препарата национальным регуляторам по всему миру.

Ранее оперштаб по борьбе с коронавирусом в России сообщил, что Институт иммунологии Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) подал заявку на регистрацию препарата от COVID-19 МИР-19 собственной разработки. Как пояснили в оперативном штабе, принцип работы лекарства заключается в воздействии на конкретный участок генома вируса, что препятствует его размножению. Побочных эффектов у препарата не обнаружили, его планировали зарегистрировать до конца текущего года.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.