Минобороны готовит подарок будущим призывникам, имеющим водительские права

Сейчас некоторые призывники получают права категории "B" в ходе службы, но, по словам главы отдела службы в Силах обороны Министерства обороны Ану Раннавески, время, необходимое для изучения базовых навыков управления транспортным средством, можно было бы потратить в армии с большей пользой.

"Наша идея в том, чтобы возмещать тем мужчинам и женщинам, которые получат права категории "B" до начала срочной службы, расходы на их получение в размере примерно 1000 евро, — сказала Раннавески. — Возможно, это поощрит молодых людей оформлять водительские права до поступления на срочную службу".

Деньги будут выплачивать только успешно завершившим срочную службу. Раннавески подчеркнула, что многие детали в будущем законопроекте еще могут быть изменены. Предполагается, что поправки в законодательство вступят в силу к 2023 году.