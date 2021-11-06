За рубежом
06.11.2021, 16:45

"Сегодня упаковала четырех мертвецов". Происходящее в "ковидном" отделении в Латвии — глазами помощницы медсестры

 
Иева Райскума
журналист
Foto: Kārlis Dambrāns, Delfi.lv
Эвия Зандберга работает помощником медсестры в отделении Университетской клинической больницы им. Паула Страдиня, которое занимается лечением пациентов с COVID-19. Мы встретились с ней в день, когда всех шокировала новость: накануне в Латвии от последствий коронавируса умерло 64 человека. Четверых из них для перевозки в морг упаковала Эвия, пишет rus.delfi.lv.

"Ковид — такое интересное заболевание. Дело в том, что многие думают: я сейчас в больнице, мне станет лучше. С этим заболеванием дело обстоит иначе. Может быть, ты попадешь в больницу, но становится все хуже и хуже… Иногда кажется, что человек в нормальном состоянии, но в результате — летальный исход. И это может произойти в очень короткие сроки".