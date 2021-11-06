"Сегодня упаковала четырех мертвецов". Происходящее в "ковидном" отделении в Латвии — глазами помощницы медсестры

"Ковид — такое интересное заболевание. Дело в том, что многие думают: я сейчас в больнице, мне станет лучше. С этим заболеванием дело обстоит иначе. Может быть, ты попадешь в больницу, но становится все хуже и хуже… Иногда кажется, что человек в нормальном состоянии, но в результате — летальный исход. И это может произойти в очень короткие сроки".