07.11.2021, 09:33
Цены и килограммы растут. Почему подорожала доставка еды на дом(37)
Foto: Priit Simson
Во время первой волны пандемии, которая началась в марте 2020 года, доставка еды и продуктов на дом стала для многих нормой и необходимостью. И все - как клиенты, так и поставщики, — оказались "в одной лодке": в беспрецедентных доселе обстоятельствах — самоизоляции национального масштаба. Прошло полтора года, сейчас снова многие вернулись к удаленной работе и, как следствие, стали чаще питаться дома, пишет rus.delfi.lv.