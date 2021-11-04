ФОТО | Агрессивное поведение собаки обошлось хозяйке в 500 евро

Сначала было сообщение о том, как двое асоциалов в Мустамяэ избили до полусмерти собаку.

Второй случай произошел в тот же день и тоже в Мустамяэ, где в парке молодой человек (по утверждению свидетеля он был нетрезв) не смог удержать на поводке своего американского стаффордширского терьера, и тот напал на небольшую собачку.

Гулявший с американским стаффордширским терьером скрылся с места инцидента, но его удалось вычислить. Вышли и на хозяина (вернее хозяйку), которая согласилась компенсировать все расходы на сделанную собачке операцию и дальнейшее лечение пострадавшей собаки, которые уже составили 507 евро.

С хозяйкой терьера вообще сложная ситуация. Она подарила собаку сыну, который сейчас находится в центре для задержанных. А с собакой вышел гулять его друг. Женщина к тому же еще и безработная. "Важно, что она признала вину и выразила желание компенсировать все расходы", — сказала инспектор МуПо Анна Элжер.

"Я всем своим ученикам повторяю — в каждом таком случае виноват владелец собаки, а не животное. Человек должен сделать всё, чтобы собака никого не испугала и не напала", — говорит дрессировщик собак Татьяна Чернякова.

За сегодняшний день в МуПо поступили несколько новых сообщений о нападениях собак. По словам начальника отдела делопроизводства и региональной работы МуПо Трийн Уудевяли, нападения собак учащаются каждую осень.

МуПо просит всех собственников собак быть очень внимательными: выходя на прогулку обязательно держать своих любимцев на поводке, а на легко возбудимых животных надевать намордник.

"Самая дружелюбная собака может повести себя непредсказуемо, поэтому будьте, пожалуйста, крайне осторожными, не позволяйте гулять с сильными собаками детям, предпринимайте все меры предосторожности, чтобы ваш любимец ни на кого не напал. Алкоголь и прогулка с собакой — вещи несовместимые. Опыт показывает, что большинство нападений собак можно было предотвратить", — сказала Уудавяли.