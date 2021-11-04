Omniva расширяет сеть посылочных автоматов в 11 уездах

В Эстонии расширение охватывает 11 уездов и 32 новых посылочных автомата. В целом в странах Балтии в сети появится 141 новый посылочный автомат, а 86 наиболее популярных автоматов станут более вместительными.

По словам руководителя Omniva Eesti Кристи Унт, при расширении сети посылочных автоматов Эстонии больше всего внимания уделяется развитию эффективности и главным вопросам в сфере движения посылок. ”С годами мы построили самую крупную и продуманную сеть посылочных автоматов Эстонии и стран Балтии, — сказала Унт. — За счет начинающегося в декабре расширения мы ещё больше увеличим нашу крупнейшую сеть”.

”Заодно, начинающееся расширение позволит нам распространиться в посёлки, где до сих пор не было возможно использовать посылочные автоматы. С одной стороны, находящиеся на открытом воздухе посылочные автоматы Omniva позволяют клиентам более удобно и безопасно получать свои посылки. С другой стороны, мы видим, что в маленьких посёлках именно посылочные автоматы запускают местную интернет-торговлю”, сказала Унт.

Она также добавила, что начинающееся в декабре расширение — лишь одно из ближайших развитий, благодаря которым посылочные услуги станут еще более доступными. ”Кроме расширения, в ближайшие месяцы мы выйдем на рынок с рядом новых решений, которые повысят доступность и удобство отправки и доставки посылок, при этом поставка станет эффективнее и экологичнее”, — добавила Унт.

По словам представителя Omniva, за последние пару лет количество отправок в посылочные автоматы увеличилось в несколько раз, поскольку доставка из интернет-магазина в посылочный автомат — это самый безопасный метод совершения покупок. Растущая сеть посылочных автоматов, по словам Унт, также поможет лучше обслуживать растущий объем отправок интернет-торговли.

Посылочные автоматы Omniva доступны, независимо от времени и дня недели. Они находятся на улице, где меньше людей и ниже риск заражения. Сенсорные экраны посылочных автоматов регулярно чистятся, при этом автоматом можно пользоваться даже не касаясь поверхностей общего пользования: экраном посылочных автоматов Omniva можно пользоваться даже в перчатках, а при оплате товара во всех автоматах можно выбрать бесконтактный платёж.