Учащиеся домов эстонского языка стали больше использовать эстонский язык в повседневной жизни

Целью исследования было оценить удовлетворенность клиентов домов эстонского языка, созданных в 2018 году на базе Фонда интеграции, языковыми курсами, мероприятиями и проектами по практике эстонского языка, возможностями самостоятельного онлайн-обучения и консультационными услугами, а также проанализировать влияние мероприятий и услуг на их языковые навыки и интеграцию в целом.

”Нашей целью при создании домов эстонского языка было предложить в дополнение к курсам эстонского языка возможность практиковать эстонский язык и знакомиться с эстонской культурой в более непринужденной форме, оставаясь в эстонском культурном пространстве и языковой среде”, — сказала руководитель Фонда интеграции Ирене Кяосаар. ”Результаты исследования показали, что мы успешно продвигаемся к поставленной цели. Удовлетворенность услугами домов эстонского языка высока, и, по словам изучающих язык, мы помогли им улучшить свои языковые навыки и начать более свободно общаться на эстонском языке. Исследование также показало, что клиенты домов эстонского языка в некоторых аспектах лучше интегрированы в общество и чувствуют большую связь с эстонским обществом по сравнению с теми, кто не пользовался услугами домов эстонского языка”, — пояснила Ирене Кяосаар.

Более 95% участников курсов и мероприятий домов эстонского языка рекомендовали бы их и другим, и около 70% изучающих язык отметили, что их знание эстонского языка улучшилось.

Например, 74% участников курсов, 73% участников языковой практики и 83% участников программы друзей эстонского языка (Keelesõber) стали больше использовать эстонский язык в свободное время. 66% участников курсов, 72% участников языковой практики и 82% участников программы Keelesõber стали больше читать на эстонском языке. 64% участников курсов, 68% участников языковой практики и 80% участников программы Keelesõber стали больше общаться на эстонском языке на работе и в школе.