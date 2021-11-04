Новости Эстонии
04.11.2021, 17:10

ВИДЕО | Кийк о локдауне: в ближайшее время станет ясно, хватит ли одних лишь ограничений и повышения охвата вакцинации

 
Эстония возглавляет мировые топы заражения коронавирусом. Министр здоровья и труда Танель Кийк прокомментировал, что это достойно сожаления, но что касается необходимости госпитализации зараженных, то тут Эстония еще не вышла на первое место.

По слова Кийка, если посмотреть на данные по нуждающимся в госпитализации и летальным исходам, то ситуация тоже критическая, но не самая худшая в Европе и мире — благодаря тому, что большая часть жителей Эстонии вакцинирована.

"Почти три четверти пожилых людей уже вакцинированы. Наша цель — повысить охват первыми, вторыми и третьими дозами, чтобы даже в условиях высокого уровня заражения нагрузка на больницы не превышала критическую отметку", — добавил министр.

При этом в стране не вводится локдаун. Уверен ли Кийк, что Эстония опоздает с этим? "Во время пандемии ни в чем нельзя быть уверенным — это честный ответ", — сказал он.

Кийк подчеркнул, что после введения ограничений на этой неделе число новых случаев заражение повысилось в меньшей степени, чем на прошлой неделе, но пока нельзя быть уверенным, что эта тенденция продолжится.

Поэтому в ближайшие дни и недели станет ясно, хватит ли одних лишь ограничений и повышения охвата вакцинации, или же нужно предпринимать следующие шаги. Тем не менее правительство хочет попытаться справиться без локдауна, подчеркнул Кийк.