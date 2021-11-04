ВИДЕО | Кийк о локдауне: в ближайшее время станет ясно, хватит ли одних лишь ограничений и повышения охвата вакцинации

По слова Кийка, если посмотреть на данные по нуждающимся в госпитализации и летальным исходам, то ситуация тоже критическая, но не самая худшая в Европе и мире — благодаря тому, что большая часть жителей Эстонии вакцинирована.

"Почти три четверти пожилых людей уже вакцинированы. Наша цель — повысить охват первыми, вторыми и третьими дозами, чтобы даже в условиях высокого уровня заражения нагрузка на больницы не превышала критическую отметку", — добавил министр.

При этом в стране не вводится локдаун. Уверен ли Кийк, что Эстония опоздает с этим? "Во время пандемии ни в чем нельзя быть уверенным — это честный ответ", — сказал он.

Кийк подчеркнул, что после введения ограничений на этой неделе число новых случаев заражение повысилось в меньшей степени, чем на прошлой неделе, но пока нельзя быть уверенным, что эта тенденция продолжится.

Поэтому в ближайшие дни и недели станет ясно, хватит ли одних лишь ограничений и повышения охвата вакцинации, или же нужно предпринимать следующие шаги. Тем не менее правительство хочет попытаться справиться без локдауна, подчеркнул Кийк.