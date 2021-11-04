Аукцион по продаже торгового центра T1 опять провалился. Что дальше?

"На аукцион по продаже торгового центра T1 Mall of Tallinn зарегистрировались четыре предприятия. 4 ноября 2021 года аукцион завершился, предложений сделано не было. Поименно назвать зарегистрировавшихся на аукцион мы не можем.

Третий тур аукциона будет объявлен предположительно на следующей неделе. Цель банкротных управляющих — как можно скорее найти центру покупателя. Центр остается открыт для посетителей", — говорится в сообщении.

Напомним, что центр T1 был выставлен на второй тур аукциона с начальной ценой 85 млн евро. Известно, что среди зарегистрировавшихся на аукцион был и основной кредитор — Lintgen.

Первый тур аукциона, который состоялся в конце августа-начале сентября тоже был безрезультатным.