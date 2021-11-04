Возраст сексуального согласия в Эстонии повысят до 16 лет

Исключением является так называемая оговорка "о Ромео и Джульетте", она предполагает, что парам с разницей в возрасте до пяти лет будет позволено иметь сексуальные отношения с 14 лет, пишет RusERR.

Кроме того, будут изменены возрастные пределы в случае неконтактных преступлений с целью исключить наказание за порнографические материалы, созданные добровольно и в соответствии с возрастом.

В законопроекте изначально также планировалось прописать повышение возраста вступления в брак с 15 до 16, чтобы он соответствовал возрасту сексуального самоопределения, но на основе отзывов, полученных во время утверждения законопроекта, в закон были внесены поправки, согласно которым вступать в брак можно будет только с 18 лет.

Закон должен вступить в силу 1 июня 2022 года.