Бывшие заключенные колонии в Покрове рассказали об издевательствах над Алексеем Навальным

Османов и Бурак некоторое время были в ИК-2 в одном отряде с Навальным, но уже вышли на свободу. По словам Османова, этот отряд был специально сформирован перед прибытием Навального в колонию. Заключенным, по его словам, сообщили, что в их шестом отряде ”прорвало трубу” и их переводят в другой — второй — отряд. В новом отряде, рассказал он, ”все только что покрашено, в порядок приводили в спешке”.

Далее, по словам Османова, с каждым из заключенных была проведена беседа. ”Меня спросил оперативник: ”Нариман, ты знаешь, почему ты остался здесь?” Я говорю: ”Наверно, Навального сюда приведут”, — сообщил собеседник "Дождя".

С Навальным, рассказал он, заключенным общаться запретили, чтобы создать политику полную изоляцию. ”Мы, естественно, страдали вместе с ним. Психически я до сих пор не восстановился, если честно”, — пожаловался он.

По словам Османова, Навальный пытался с ним заговорить, но он эти попытки пресек, однако все же ответил на вопрос политика, где на территории колонии ”безопасное место” (площадка для занятий спортом).

Во время голодовки, которую Навальный держал с 31 марта по 23 апреля, заявили бывшие заключенные, в колонии ранним утром жарили ”полмешка колбасы”, чтобы запах заставил политика прекратить акцию протеста. Также рядом с политиком положили заключенного по фамилии Ющенко, которого потом забрали в санчасть и объявили, что у него якобы открытая форма туберкулеза. По словам Османова, ему удалось сказать Навальному, что это постановка.

Когда Навального, державшего голодовку перевели из колонии в больницу, руководство ИК-2 подготовило фильм о ”нетрадиционной ориентации” политика. Фильм, рассказал Евгений Бурак, который также был в одном отряде с Навальным, показали в день рождения политика, 4 июня, после отбоя.