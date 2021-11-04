Бывшие заключенные колонии в Покрове рассказали об издевательствах над Алексеем Навальным(108)
Османов и Бурак некоторое время были в ИК-2 в одном отряде с Навальным, но уже вышли на свободу. По словам Османова, этот отряд был специально сформирован перед прибытием Навального в колонию. Заключенным, по его словам, сообщили, что в их шестом отряде ”прорвало трубу” и их переводят в другой — второй — отряд. В новом отряде, рассказал он, ”все только что покрашено, в порядок приводили в спешке”.
Далее, по словам Османова, с каждым из заключенных была проведена беседа. ”Меня спросил оперативник: ”Нариман, ты знаешь, почему ты остался здесь?” Я говорю: ”Наверно, Навального сюда приведут”, — сообщил собеседник "Дождя".
С Навальным, рассказал он, заключенным общаться запретили, чтобы создать политику полную изоляцию. ”Мы, естественно, страдали вместе с ним. Психически я до сих пор не восстановился, если честно”, — пожаловался он.
По словам Османова, Навальный пытался с ним заговорить, но он эти попытки пресек, однако все же ответил на вопрос политика, где на территории колонии ”безопасное место” (площадка для занятий спортом).
Во время голодовки, которую Навальный держал с 31 марта по 23 апреля, заявили бывшие заключенные, в колонии ранним утром жарили ”полмешка колбасы”, чтобы запах заставил политика прекратить акцию протеста. Также рядом с политиком положили заключенного по фамилии Ющенко, которого потом забрали в санчасть и объявили, что у него якобы открытая форма туберкулеза. По словам Османова, ему удалось сказать Навальному, что это постановка.
Когда Навального, державшего голодовку перевели из колонии в больницу, руководство ИК-2 подготовило фильм о ”нетрадиционной ориентации” политика. Фильм, рассказал Евгений Бурак, который также был в одном отряде с Навальным, показали в день рождения политика, 4 июня, после отбоя.
После того, как Навальный вернулся из больницы в колонию, ему несколько дней специально мешали спать. По словам Османова, на соседнюю с Навальным койку положили заключенного, относящегося к низшей касте в тюремной иерархии, который ”на нервах ему играл, издавая разные звуки”. ”Специально ему это сделали после больницы, чтобы он уже остепенился. <…> Кто им не преклоняется, у них у всех такая цель стоит — сломать человека”, — сказал Османов.
Заключенные из отряда Навального, по словам Османова и Бурака, оказывали на политика давление и другими способами, например, ходили постоянно за ним и записывали каждое произнесенное слово, чтобы передать потом сотрудникам колонии. Политика, по их словам, провоцировали, чтобы он применил силу, но Навальный на это не поддался, лишь один раз сказал: ”Придет время, вы будете в окно убегать”.
В свою очередь члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по Владимирской области усомнились в правдивости рассказов бывших заключенных. ”Мне кажется, это просто разговоры. Я просто знаю, по последней информации, что все у него нормально”, — заявил член ОНК Сергей Яжан.
"Дождь" обратился за комментарием в управление ФСИН по Владимирской области. На момент публикации репортажа ответа от службы исполнения наказаний не поступало.