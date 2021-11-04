В Финляндии обсудили возможность принять из Эстонии тяжелых ковид-пациентов

"По моим данным, вопрос обсуждался с регионами, где расположены наши университетские больницы, но никаких окончательных решений еще не принято", — приводит слова Войпио-Пулкки газета Helsingin Sanomat.

По словам эксперта, обсуждалась возможность принять на лечение в Финляндию некоторое количество больных, нуждающихся в интенсивной терапии.

На вопрос, просила ли помощь Эстония, Войпио-Пулкки прямо не ответила.

На прошлой неделе МВД Финляндии сообщило, что финны окажут помощь Латвии, направив туда шесть дыхательных аппаратов.

Эксперт финского МВД Пекка Тиайнен сообщил, что в их министерство по двусторонним каналам или через структуры ЕС просьбы от Эстонии не поступало. В МВД отметили, что они занимаются прежде всего материальной помощью.

"У нас с Эстонией есть двусторонний договор, обе страны входят в Механизм гражданской защиты ЕС, через который на прошлой неделе был отправлены дыхательные аппараты в Латвию", - сказал Тиайнен.

Согласно комментарию Войпио-Пулкки, помощь Финляндии могла бы быть в первую очередь связана с лечением пациентов. За это в Финляндии отвечает прежде всего Министерство социального обеспечения и здравоохранения.

Высокопоставленный сотрудник последнего Пекка Тулокас сказал, что ситуацию с COVID-19 в Эстонии и в Финляндии тщательно отслеживают. В том числе следят и за нагрузкой на больницы и отделения интенсивной терапии.

"В Финляндии с руководством регионов, где расположены университетские больницы, проведено первое картографирование возможностей помочь. Речь идет лишь о подготовительнрой работе, вместе с тем смотрят и на то, как обеспечена доступность услуг в Финляндии", - сказал Тулокас и отметил, что открыта линия связи с Минсоцдел Эстонии для отслеживания ситуации.

"Определенная подготовка на случай, если потребуется помощь, проведена. Мы должны всё время знать, каково положение с возможностями интенсивной терапии. Как в Эстонии, так и в Финляндии", - сказал Тулокас, отметив, что на данный момент просьбы о помощи от Эстонии не поступало.