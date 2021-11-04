ФОТО | В интернете продают справки, якобы освобождающие от обязательства носить маску

На сайте viralhelp.me можно приобрести справку, которая должна освобождать владельца от обязательства носить маску в общественных помещениях и транспорте.

В описании к товару фирма отмечает, что маску обязаны носить все, за исключением тех, у которых есть медицинские противопоказания: "Конечно, хорошо, если вам удастся получить от врача такую справку. Но врачи боятся и неохотно выдают справки. Если вы не можете носить маску, то хватит того, что вы скажете это человеку, который спрашивает".

Поэтому интернет-пользователям предлагается за 12 евро приобрести карточку, которая подтверждает освобождение от обязательства носить маску.

В отзывах благодарные люди наперебой рассказывают, как такая справка их "спасла". "Ходил в магазин House в торговом центре Kristiine, потребовали маску, тогда показал справку и продавец извинился", — пишет один человек. "Пошел в больницу, но мне попытались помешать пройти без маски. Показал карточку и все быстро разрешилось", — заверяет второй.

Полиция и Департамент здоровья осведомлены о сайте, продающем эти справки. По словам ведущего чиновника по вопросам правопорядка Департамента полиции и погранохраны Таго Трея, эстоноземельцы уже пытались предъявить полицейским купленные на сайте справки.

"Это не является медицинской справкой, которую выдало оказывающее услуги здравоохранения учреждение. Поэтому она не освобождает от обязанности носить маску", — подчеркивает он.

Однако полиция не видит причины для того, чтобы оштрафовать или закрыть сайт. Хотя это и не этичный бизнес, но в его деятельности отсутствует состав преступления.

Департамент здоровья отмечает, что подобные самодельные справки не имеют юридической силы, а медицинские противопоказания ношения маски можно подтвердить только с помощью справки от врача.

Тем не менее администратор сайта ViralHelp Алекс Богданов сообщил Delfi, что выдаваемая фирмой справка размера A5 якобы является полностью законным и действительным документом.