ФОТО | Скандал c пожертвованием 50 000 евро центристам: бизнесмен признал себя виновным в суде, сославшись на "серого кардинала" партии

Перед судом предстали Яна-Хелен Юхасте (36) и Мартин Кюннап (49), которых прокуратура обвиняет в организации скрытого пожертвования. Также должна проясниться судьба центристки Каталины Порро (37), которая олбвиняется в торговле властью.

Предприниматель Мартин Кюннап сразу же в начале судебного заседания признал себя виновным. Яна-Хелен Юхасте также согласилась с обвинением: "С переводом была сделана ошибка". Ее адвокат уточнил, что суд все же должен оценить, есть ли состав предъявленного ей обвинения.

Третья обвиняемая, член Центристской партии Каталина Порро, не признала себя виновной. Ее адвокат собирается доказать в суде, что 20 000 евро, которые Кюннап перевел Порро не были предназначены для торговли властью.

Судебное заседание началось с перекрестного допроса. Кюннап утверждает, что Порро завлекла его и манипулировала пожертвованием. Он познакомился с ней в Испании, где Порро помогала ему с покупкой квартиры. Они разговорились о жизни и Кюннап рассказал о своих проблемах с застройкой участка Таллиннского ипподрома — город требовал установить дорогую систему коллекторов сточных вод, а предприниматель хотел более дешевый вариант.

Кюннап утверждает, что Порро сказала ему, что она — "серый кардинал" в Центристской партии, и якобы есть однопартийцы, которые перед ней в долгу и могут помочь решить проблемы с застройкой ипподрома. По словам предпринимателя, сначала Порро не запросила денег, но в один момент предъявила ультиматум — чиновники уже начали делать работу и за это надо заплатить, иначе все остановится.