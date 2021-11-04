ФОТО | Скандал c пожертвованием 50 000 евро центристам: бизнесмен признал себя виновным в суде, сославшись на "серого кардинала" партии(38)
Перед судом предстали Яна-Хелен Юхасте (36) и Мартин Кюннап (49), которых прокуратура обвиняет в организации скрытого пожертвования. Также должна проясниться судьба центристки Каталины Порро (37), которая олбвиняется в торговле властью.
Предприниматель Мартин Кюннап сразу же в начале судебного заседания признал себя виновным. Яна-Хелен Юхасте также согласилась с обвинением: "С переводом была сделана ошибка". Ее адвокат уточнил, что суд все же должен оценить, есть ли состав предъявленного ей обвинения.
Третья обвиняемая, член Центристской партии Каталина Порро, не признала себя виновной. Ее адвокат собирается доказать в суде, что 20 000 евро, которые Кюннап перевел Порро не были предназначены для торговли властью.
Судебное заседание началось с перекрестного допроса. Кюннап утверждает, что Порро завлекла его и манипулировала пожертвованием. Он познакомился с ней в Испании, где Порро помогала ему с покупкой квартиры. Они разговорились о жизни и Кюннап рассказал о своих проблемах с застройкой участка Таллиннского ипподрома — город требовал установить дорогую систему коллекторов сточных вод, а предприниматель хотел более дешевый вариант.
Кюннап утверждает, что Порро сказала ему, что она — "серый кардинал" в Центристской партии, и якобы есть однопартийцы, которые перед ней в долгу и могут помочь решить проблемы с застройкой ипподрома. По словам предпринимателя, сначала Порро не запросила денег, но в один момент предъявила ультиматум — чиновники уже начали делать работу и за это надо заплатить, иначе все остановится.
Скандал вокруг особо крупного пожертвования разгорелся почти два года назад, когда в январе 2020 года Яна-Хелен Юхасте сделала Центристской партии два пожертвования по 25 000 евро каждое. Когда были обнародованы отчеты о финансировании партий, то пожертвование на общую сумму в 50 000 евро сразу привлекло внимание, так как было непонятно, каким образом Юхасте могла пожертвовать из своих доходов настолько крупную сумму. Тем более, что партиям крайне редко жертвуют десятки тысяч евро за раз.
Изначально Юхасте заявила, что пожертвованные партии деньги она получила от бывшего мужа. Мол отец прислал своему 15-летнему сыну, в воспитании которого не участвовал, 50 000 евро, а мать с сыном порешали, что им и без этих денег хорошо, и начали думать, куда их пожертвовать. Конечно же, из всех возможных организаций, нуждающихся в пожертвованиях, они выбрали Центристскую партию.
Комиссия по надзору за финансированием партий стала расследовать обстоятельства вокруг пожертвования, а в апреле прошлого года уголовное расследование начала и Центральная криминальная полиция. Для выяснения правды были организованы слежка и прослушка. Таким образом удалось выяснить, что пожертвование Юхасте сделала по просьбе Кюннапа.
В январе прокуратура раскрыла состав обвинения, согласно которому в деле замешана и Каталина Порро. Порро якобы обещала Кюннапу, что после пожертвования партии она сможет помочь бизнесмену. Как утверждается, Кюннап доплатил Порро дополнительно еще 20 000 евро.
Партиям запрещено делать пожертвования от предприятий или же жертвовать чужие деньги. Поэтому в январе этого года прокуратура направила дело в суд в отношении трех человек. Центристская партия суда избежала.
Если Юхасте признают виновной в незаконном пожертвовании, то ее ждет денежный штраф. Кюннапа же судят как за незаконное пожертвование, так и за торговлю властью, и в случае признания его вины бизнесмена ждет либо денежный штраф, либо тюремный срок до трех лет.
Порро обвиняется в торговле власти. Раньше ее имя было Кадри Мосин и она работала в Тартуском бюро Центристской партии. Она и сейчас является членом партии и помогала проводить избирательную кампанию на выборах в местные самоуправления.
Торговля властью означает, что Кюннап хотел получить от Центристской партии какую-либо услугу взамен на пожертвование. Как до этого писали СМИ, у предпринимателя были интересы на столичном рынке недвижимости, относительно участка Таллиннского ипподрома.