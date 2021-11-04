В суд поступило четыре жалобы на переход на дистанционное обучение
Жалобы объединяет утверждение, что для направления на дистанционное обучения нет правового основания, поскольку Департамент здоровья соответствующее решение не принимал. Также истцы предоставили суду ходатайство о первичной правовой защите для обеспечения детям контактного обучения.
Суд оставил жалобы без удовлетворения, отметив, что в отношении направления на дистанционное обучение имеется общее распоряжение, правовой характер которого не позволяет обязать в порядке первичной правовой защиты отправить на контактное обучение целый класс. Процесс контактного обучения можно было бы организовать исключительно в отношении тех учеников, в защиту которых были поданы жалоба и ходатайство. Однако в этом случае невозможно было обеспечить контактное обучение в обычном его проявлении.
Кроме этого суд отметил, что дистанционное обучение имеет лишь краткосрочное влияние. Подали жалоб не обосновали, каким образом кратковременный период дистанта приведет к пробелам в образовании или проблемам со здоровьем.
В отношении отсутствия правового основании для внедрения дистанционного обучения суд даст свою оценку позже в рамках основного производства.
У сторон есть право обжаловать постановления в течение 15 дней.