ВИДЕО | Будут ли ужесточены ограничения? Рассказывает правительство

В пресс-конференции приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр здоровья и труда Танель Кийк, министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс и министр юстиции Марис Лаури.

В последние две недели увеличился темп вакцинации, отметила в самом начале мероприятия Кая Каллас. Она выразила благодарность всем людям, которые вакцинировались, и семейным врачами, которые эту вакцинацию проводят. К сожалению, количество заболевших растет. Только люди сами могут прервать цепочки заражения, при малейшей возможности оставаясь дома и прибегая ко всем мерам безопасности.

”Да, вакцинированные могут заражаться и заражать других, но они болеют не так тяжело. Большинство людей в больницах все-таки не вакцинированы”, — подчеркнула премьер-министр.

Правительство приняло на сегодняшнего заседании 14 пунктов. Из самого важного: 88 млн евро было выделено на компенсацию роста цен на электричество. Кроме того, через местные местоуправления будет оказана поддержка малоимущим семьям. От запланированного ранее роста акцизов правительство отказалось.

Кийк в свою очередь отметил, что сейчас мы идем по тонкому льду и вопрос в том, в какую сторону мы повернем. Черного сценария не хочет никто. Министр отметил, что если в семье имеется заболевший, то близкие, даже если они вакцинированы, могли бы оставаться дома и пройти тестирование, хотя прямого обязательства сейчас нет. Самая плохая ситуация наблюдается в Лыунаском регионе и Ида-Вирумаа.

”Департамент здоровья готовится к черному сценарию, но мы все можем сделать так, чтобы этот черный сценарий не реализовался”, — подчеркнул Кийк.

Министр юстиции Марис Лаури представила поправки к закону, касающиеся сексуального самосознания несовершеннолетних. Среди главных изменений: возраст сексуального согласия будет повышен с нынешних 14 лет до 16. Вступать в брак смогут только люди, достигшие 18 лет (сейчас по решению суда можно делать исключения).