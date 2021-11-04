ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Будут ли ужесточены ограничения? Рассказывает правительство

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В последние две недели увеличился темп вакцинации, отметила Каллас. Она выразила благодарность всем людям, которые вакцинировались, и семейным врачами. К сожалению, количество заболевших растет. Только люди сами могут прервать цепочки заражения, при малейшей возможности оставаясь дома и прибегая ко всем мерам безопасности.

”Да, вакцинированные могут заражаться и заражать других, но они болеют не так тяжело. Большинство людей в больницах все-таки не вакцинированы”, — подчеркнула министр.

Правительство приняло на сегодняшнего заседании 14 пунктов. Из самого важного: 88 млн евро было выделено на компенсацию роста цен на электричество. Кроме того, через местные будет оказана поддержка малоимущим семьям. От запланированного ранее роста акцизов правительство отказалось.

Кийк в свою очередь отметил, что сейчас мы идем по тонкому льду и вопрос в том, в каком направлении мы повернем. Черного сценария не хочет никто. Министр отметил, что если в семье имеется заболевший, то близкие, даже если они вакцинированы, могли бы оставаться дома и пройти тестирование, хотя прямого обязательства сейчас нет. Самая плохая ситуация наблюдается в Лыунаском регионе и Ида-Вирумаа.

”Департамент здоровья готовится к черному сценарию, но мы все можем сделать так, чтобы этот черный сценарий не реализовался”, — подчеркнул Кийк.

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