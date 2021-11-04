В начале декабря в парке Тондираба откроется каток

”Парк Тондираба — крайне популярное место для всей семьи, и привлекает много людей в любую погоду. Зимой мы украсим парк и постараемся создать там рождественское настроение, а также будем проводить в парке различные мероприятия. Конечно, самым главным зимним аттракционом станет каток. Каток будет оснащен охлаждающими устройствами, это даст возможность кататься и в плюсовую температуру”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

Каток под открытым небом будет открыт в западной части парка Тондираба и туда можно будет прийти со своими личными коньками (запрещены походные коньки и конькобежные коньки). Катком в парке Тондираба управляет предприятие HK Hall OÜ, чьи катки помимо Ласнамяэ также работают в Кесклинне, Мустамяэ и Нымме. Посещение катка и аренда коньков будут платными.

Этой зимой в Ласнамяэ продолжит работу каток на стадионе Хярма. О точной дате его открытия будет объявлено позже. Также управа района Ласнамяэ планирует открыть лыжни в парках Тондираба и Паэ.