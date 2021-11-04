04.11.2021, 10:50
Игнорирующий требования спортклуб Sparta закрыли на две недели
Andres Putting
Таллиннский спортклуб Sparta, нарушивший требование по соблюдению ограничений, в начале этой недели получил от Департамента здоровья предписание приоставноить коммерческую деятельность на две недели.
Отмечается, что до этого спортклубу несколько раз давали время на внедрение соответствующих мер безопасности, но заведение этого не сделало.
Хотя сейчас клуб закрыли на две недели, Департамент здоровья имеет право закрыть его до ликвидации нарушения либо до упразднения установленных правительством требований.