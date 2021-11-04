ЧП и криминал
04.11.2021, 11:29

В Силламяэ женщина попала под поезд

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Pilt on antud loole illustreeriv!
Pilt on antud loole illustreeriv!
Foto: Anni Õnneleid
В среду в 10:34 в Силламяэ на нерегулируемом железнодорожном переходе напротив Таллинна маантеэ, 3G 32-летняя женщина попала под поезд, которым управлял 61-летний мужчина.

К счастью, женщина осталась жива. Ее доставили в Ида-Вирускую центральную больницу.

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