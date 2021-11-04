Могут ли вакцинированные Sputnik V люди посещать в Эстонии рестораны и мероприятия?

Министерство социальных дел отвечает, что если человек вакцинирован за границей, вместо справки с QR-кодом он может предоставить паспорт иммунизации (дигитальный/распечатанный) или распечатку из базы данных другой страны.

Документ, подтверждающий вакцинацию в другой стране, должен содержать следующую информацию:

болезнь, против которой была сделана прививка

дата вакцинации

название вакцины

количество доз вакцины

данные организации, выдавшей сертификат

Эстония признает вакцины, признанные страной происхождения человека (включая, например, Sputnik V, Sputnik Lite, Sinovac, Sinopharm и т.д.).

Sputnik V пока не имеет торговой лицензии в Европе, поэтому в Эстонии она не применяется. В настоящее время Европейское агентство лекарственных средств проводит ускоренную процедуру оценки вакцины-кандидата Sputnik V.

Механизм действия Sputnik V (GAM-COVID-VAC) аналогичен действию вакцин против COVID-19 производителей AstraZeneca и Janssen. Вакцина содержит не способный размножаться аденовирус с встроенным фрагментом ДНК, благодаря чему наши клетки начинают вырабатывать антиген — шиповидный (спайковый) белок коронавируса. Аденовирус необходим для транспортировки фрагмента ДНК в клетки.