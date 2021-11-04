Новости Эстонии
04.11.2021, 18:37

Могут ли вакцинированные Sputnik V люди посещать в Эстонии рестораны и мероприятия?

 
Андрей Данило
Редактор
Erik Romanenko/TASS
К Delfi обратился читатель, который вакцинировался российской вакциной Sputnik V. Его интересовало, может ли он посещать рестораны, мероприятия и развлекательные заведения, где на входе необходимо предъявить вакцинационный сертификат в виде QR-кода.

Министерство социальных дел отвечает, что если человек вакцинирован за границей, вместо справки с QR-кодом он может предоставить паспорт иммунизации (дигитальный/распечатанный) или распечатку из базы данных другой страны.

Документ, подтверждающий вакцинацию в другой стране, должен содержать следующую информацию:

  • болезнь, против которой была сделана прививка
  • дата вакцинации
  • название вакцины
  • количество доз вакцины
  • данные организации, выдавшей сертификат

Эстония признает вакцины, признанные страной происхождения человека (включая, например, Sputnik V, Sputnik Lite, Sinovac, Sinopharm и т.д.).

Sputnik V пока не имеет торговой лицензии в Европе, поэтому в Эстонии она не применяется. В настоящее время Европейское агентство лекарственных средств проводит ускоренную процедуру оценки вакцины-кандидата Sputnik V.

Механизм действия Sputnik V (GAM-COVID-VAC) аналогичен действию вакцин против COVID-19 производителей AstraZeneca и Janssen. Вакцина содержит не способный размножаться аденовирус с встроенным фрагментом ДНК, благодаря чему наши клетки начинают вырабатывать антиген — шиповидный (спайковый) белок коронавируса. Аденовирус необходим для транспортировки фрагмента ДНК в клетки.