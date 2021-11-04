Могут ли вакцинированные Sputnik V люди посещать в Эстонии рестораны и мероприятия?
Министерство социальных дел отвечает, что если человек вакцинирован за границей, вместо справки с QR-кодом он может предоставить паспорт иммунизации (дигитальный/распечатанный) или распечатку из базы данных другой страны.
Документ, подтверждающий вакцинацию в другой стране, должен содержать следующую информацию:
- болезнь, против которой была сделана прививка
- дата вакцинации
- название вакцины
- количество доз вакцины
- данные организации, выдавшей сертификат
Эстония признает вакцины, признанные страной происхождения человека (включая, например, Sputnik V, Sputnik Lite, Sinovac, Sinopharm и т.д.).
Sputnik V пока не имеет торговой лицензии в Европе, поэтому в Эстонии она не применяется. В настоящее время Европейское агентство лекарственных средств проводит ускоренную процедуру оценки вакцины-кандидата Sputnik V.
Механизм действия Sputnik V (GAM-COVID-VAC) аналогичен действию вакцин против COVID-19 производителей AstraZeneca и Janssen. Вакцина содержит не способный размножаться аденовирус с встроенным фрагментом ДНК, благодаря чему наши клетки начинают вырабатывать антиген — шиповидный (спайковый) белок коронавируса. Аденовирус необходим для транспортировки фрагмента ДНК в клетки.