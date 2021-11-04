ФОТО | Мертвая змея в пакете? В Хааберсти уже который день на дороге лежит странный объект

Читатель сообщил, что пакет лежит на дороге для немоторизированных транспортных средств между Палдиски мнт и улицей Пийбелехе в Хааберсти уже десятый день.

Фотограф Delfi направился на место и выяснил, что хотя объект действительно очень похож на змею, это все-таки не она. Скорее всего, речь идет о средстве забора загрязнений по типу всасывающего рукава.