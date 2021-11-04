За сутки в Эстонии прибавилось 1947 случаев заражения коронавирусом, умерли 11 человек

По состоянию на утро 4 ноября в больнице находятся 589 зараженных коронавирусом пациентов. Из них 426 нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них в свою очередь 298, или 70%, не вакцинированы и 128, или 30%, с завершенным курсом вакцинации.

За сутки в больницах открыли 59 новых историй болезни. Умерло 11 зараженных коронавирусом: 63-летний мужчина, 65-летний мужчина, 74-летний мужчина, 77-летний мужчина, 87-летняя женщина, две 88-летние женщины, 89-летняя женщина, 91-летние мужчина и женщина, 99-летняя женщина.

За последние сутки проанализировали 8 842 результата теста, из которых 1 947 оказались положительными. Из получивших положительный тест 1 139 не были вакцинированы и 808 с завершенным курсом вакцинации.

За сутки ввели 9 835 доз вакцины, из них новых вакцинаций начали 2 136. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 63 637 человек. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины — 57,5%.

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