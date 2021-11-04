В России арестован эстонец Юри Рейльян

Представитель Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры подтвердил ”РИА Новости”, что Рейльян арестован в Иркутской области по решению суда. По его словам, бизнесмен обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

До 2019 года компании Рейльяна получали от РЖД крупные подряды на строительство Восточного полигона — Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссиба. По данным СПАРК, в 2016–2019 годах РЖД заключили со ”Спецтрансстроем” и его ”дочкой” ”Трансюжстроем” контракты более чем на 100 млрд руб. на строительство Восточного полигона.

Бизнесмен, курировавший подготовку к Олимпиаде 2014 года в качестве замминистра регионального развития, приобрел подрядчика РЖД в 2016 году, а перестал быть собственником ”Спецтрансстроя” осенью 2019 года. Тогда компанию возглавил бывший первый заместитель гендиректора ”РЖД-Строя” Евгений Куманцов, а ее владельцем стал Роман Шленчак.

С февраля 2021 года ”Спецтрансстрой” находится в стадии банкротства, одним из заявителей по этому делу выступают структуры РЖД, в частности Иркутская дирекция капитального ремонта и строительства (ДКРС) РЖД. В качестве участника дела (как ”иное лицо”) также значится заместитель министра транспорта Владимир Токарев.

Летом 2021 года президент Владимир Путин поручил правительству и РЖД найти виновных в срыве сроков расширения БАМа и Транссиба, в строительстве которых принимали участие структуры Рейльяна. Одним из исполнителей этого поручения назначили главу РЖД Олега Белозерова. Виновными, скорее всего, признают не нынешний менеджмент монополии, а людей, которые уже далеки от строительства Восточного полигона, говорил тогда ”Коммерсанту” глава ”INFOLine-Аналитики” Михаил Бурмистров.

Как писало издание Ekspress в 2013 году, Юри Рейльян является чистокровным эстонцем. Его отец Уго Рейльян был начальником ГАИ Сочи и родился в основанной эстонцами деревне Сулеви в Абхазии. Мать Юри Светлана (в девичестве Лелл) родилась в семье эстонцев в Армавире. Кроме этого Юри Рейльян состоит в кровном родстве с бывшим председателем Народного союза Виллу Рейльяном.