Суд обсудит освобождение из тюрьмы убийцы Николая Таранкова

В Раквереском здании суда будет обсуждаться ходатайство Вируской тюрьмы освободить Воробья досрочно с условным сроком под электронный надзор.

41-летний Воробей получил за убийство 63-летнего Таранкова срок заключения почти в десяток лет, который посчитали покрытым назначенным ему спустя какое-то время десятилетним сроком за наркобизнес. Срок отбывания наказания учитывался с момента его задержания 22 сентбря 2016 года.

Согласно обвинению Госпрокуратуры, 13 сентября 2016 года Воробей убил Таранкова в деревне Саунья в Ляэнемаа, выстрелив в него из незаконного пистолета CZ — семь раз в тело и контрольным выстрелом в голову.

Госпрокурор потребовал для Воробья семь лет и девять месяцев заключения, а судья же назначил общий срок за подготовленное убийство и незаконное обращение с оружием в 9,5 лет.

Как Delfi писал ранее, Таранков был другом отца своего убийцы, Виктора Воробья, поэтому Таранков знал Юрия Воробья еще когда тот был ребенком. Отношения между мужчинами были, в основном, хорошими, но в первой половине 2016 года у них возник конфликт в связи с предпринимательской деятельностью Воробья.

В суде Воробей заявил, что до него дошли угрозы от Таранкова, по которым он понял, что лидер преступного мира может организовать его убийство, поэтому Воробей решил самостоятельно убить Таранкова.

Утром 13 сентября 2016 Воробей поехал на место рыбалки Таранкова на берегу залива Саунья. Когда Таранков припарковал свой внедорожник Toyota у берега и начал спускать в воду лодку, Воробей вышел к нему и сказал, что хочет поговорить об их конфликте. Получив от Таранкова резкий отказ, Воробей несколько раз в него выстрелил. Затем Воробей перенес тело Таранкова в его внедорожник, чтобы защитить его от погодных условий.