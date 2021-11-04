Чистая прибыль Merko Ehitus за девять месяцев превысила 15 млн евро
В текущем году концерн Merko начал в трёх странах Балтии строительство более чем 1300 квартир, которые будут готовы в течение двух следующих лет.
”Ситуация на рынке генеральных подрядов в строительстве по-прежнему исключительно сложная в связи с проблемами в глобальных цепочках поставок, кроме того, произошёл резкий скачок цен на материалы и царит большая нехватка квалифицированной рабочей силы. Риск того, что строительный объект не будет сдан в установленный срок и что будет трудно удержаться в рамках бюджета, очень велик, и, к сожалению, на некоторых объектах мы, вероятно, столкнёмся с его реализацией. На рынке сейчас меньше новых объектов и реальных заказов, так как заказчики не успели адаптироваться к произошедшим на рынке строительства изменениям и подорожавшему строительству. С этими проблемами мы лучше справляемся в сфере девелопмента многоквартирного жилья, где мы в большей степени контролируем процессы девелопмента и строительства”, — прокомментировал сферу строительных услуг председатель правления АО Merko Ehitus Андрес Тринк.
”Доля девелопмента многоквартирного жилья в доходах концерна от продаж за 9 месяцев, как и ожидалось, была меньшей из-за сроков готовности проектов и передачи покупателям проданных квартир. Передача предварительно проданных квартир покупателям продолжится в следующих кварталах, которые отражаются также в экономическом результате концерна. Продажа новых квартир идёт по плану — большинство построенных квартир продано, и существенная доля строящихся квартир покрыта договорами предварительной продажи”, — прокомментировал сферу девелопмента многоквартирного жилья Андрес Тринк.
За 9 месяцев текущего года концерн Merko передал покупателям более 197 квартир и 7 коммерческих площадей, а также начал строительство более 1300 квартир, которые будут готовы в 2022 и 2023 годах. Самыми крупными проектами девелопмента многоквартирного жилья являются Ноблесснер, Уус-Веэренни, Одра, Метсатука и Лахекалда в Таллинне; Эрминурме — в Тарту; Виестурдарзс и Межпилсета в Риге, а также Вилнелес Скверай в Вильнюсе.
”С учётом изменений, произошедших за последние пару лет на рынке строительства и недвижимости, можно сказать, что предприятия концерна быстро адаптировались, и мы можем быть довольны экономическими результатами девяти месяцев. Несмотря на проблемы с поставками и рост входных цен, нам удалось сохранить и даже улучшить нашу прибыльность. Также до сих пор оправдывал себя наш стратегический приоритет, отданный девелопменту жилой недвижимости. Большое спасибо работникам нашего предприятия и всем партнёрам по сотрудничеству, которым приходится действовать в крайне напряжённой обстановке”, — добавил Андрес Тринк. "К сожалению, последние события, связанные с коронавирусом в странах Балтии, очень негативны, и мы должны быть готовы к тому, что высокая заболеваемость и ограничения создадут новые препятствия для нормального хода процессов в строительстве и развитии недвижимости в ближайшие месяцы.”