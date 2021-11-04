04.11.2021, 07:46
Колонны тяжелой техники Сил обороны на четыре дня нарушат дорожное движение(13)
Foto: Vallo Kruuser
Транспортные средства Сил обороны Эстонии могут вызвать ограничения на дорогах страны в период с 4 по 7 ноября.
Колонны и тяжелая техника Сил обороны будут передвигаться по маршруту Тапа-Пярну-Икла в обоих направлениях. При движении в колонне скорость не превышает 70 км/час. В одной колонне может быть до 15 транспортных средств, пишет rusERR.
Силы обороны просят участников дорожного движения запастись терпением и временем.