Колонны тяжелой техники Сил обороны на четыре дня нарушат дорожное движение

Колонны и тяжелая техника Сил обороны будут передвигаться по маршруту Тапа-Пярну-Икла в обоих направлениях. При движении в колонне скорость не превышает 70 км/час. В одной колонне может быть до 15 транспортных средств, пишет rusERR.