ГАЛЕРЕЯ | Кая Каллас стала "крестной матерью" уникума

На состоявшейся в гавани Ванасадам церемонии Кая Каллас отметила, что в настоящее время на морском транспорте СПГ является наиболее экологически чистым топливом: ”Зеленый переход — один из основных вызовов, стоящих перед эстонскими предприятиями, но также великолепная возможность обеспечения конкурентоспособности на международном уровне. Я надеюсь, что вскоре судоходная отрасль сможет перейти на углеродно-нейтральное топливо, и СПГ является важным промежуточным решением на этом пути”.

”Это первый в нашем регионе подобный бункеровщик, который начнет поставлять на суда СПГ”, — сказал председатель совета директоров Eesti Gaas Айн Хансшмидт, добавив, что в период своего срока службы новое судно поспособствует предотвращению выбросов почти 2 миллионов тонн CO2 и сокращению загрязнения воздуха в портах.

За несколько лет Elenger Marine, дочерняя компания Eesti Gaas, стала крупнейшим поставщиком СПГ в регионе Балтийского моря, обеспечивая газом, например, скоростное судно Tallink Megastar (к которому в следующем году присоединится Tallink MyStar), а также ряд грузовых судов в портах Таллинна, Хельсинки и Ханко.

Зона обслуживания Optimus будет охватывать район Финского залива и его окрестности. Бункеровщик сможет заправлять танкеры, грузовые и пассажирские суда, а также круизные лайнеры в портах и ​​в прибрежных водах, а его резервуары и насосы позволяют за один раз доставлять клиентам до 6000 м3 сжиженного природного газа со скоростью закачки до 1000 м3 в час. Бункеровщик СПГ длиной почти сто метров построила голландская компания Damen.

”Мы очень рады играть важную роль в повышении доступности экологичного судоходства для судовладельцев и операторов Финского залива, — добавил Петер Ансемс, менеджер по продажам Damen в Восточной Европе. — Мы уверены, что Optimus эффективно прослужит компании Elenger долгие годы”.

Судно, способное транспортировать 6000 м3 сжиженного природного газа, принадлежит инвестиционной компании Infortar и будет коммерчески эксплуатироваться Elenger Marine.