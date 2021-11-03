03.11.2021, 21:12
Глава НАТО: Россия в настоящее время не представляет прямой угрозы для стран Балтии(49)
Foto: Priit Simson
Несмотря на значительный рост агрессии России, в настоящее время прямой военной угрозы для стран Балтии нет, сказал в интервью "Актуальной камере" генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
По словам генерального секретаря НАТО, поведение России вызывает серьезное беспокойство и требует пристального внимания, передает rus.err.
"Мы наблюдаем растущее присутствие России и значительную концентрацию российских сил в Балтийском регионе. Альянс ответил на это растущим присутствием в регионе, боевыми группами в странах Балтии, более широким присутствием в воздушном патрулировании, а также на суше и на море. Мы также повысили готовность сил оперативно реагировать в случае необходимости. Таким образом, НАТО представлена в Балтийском регионе, в странах Балтии, а также в таких странах, как Дания и другие, которые здесь представляют НАТО", - сказал Столтенберг.