Глава НАТО: Россия в настоящее время не представляет прямой угрозы для стран Балтии

"Мы наблюдаем растущее присутствие России и значительную концентрацию российских сил в Балтийском регионе. Альянс ответил на это растущим присутствием в регионе, боевыми группами в странах Балтии, более широким присутствием в воздушном патрулировании, а также на суше и на море. Мы также повысили готовность сил оперативно реагировать в случае необходимости. Таким образом, НАТО представлена ​​в Балтийском регионе, в странах Балтии, а также в таких странах, как Дания и другие, которые здесь представляют НАТО", - сказал Столтенберг.