Жена придумала схему, по которой украла у мужа за два десятилетия гигантскую сумму

По информации полиции, Донна обманывала мужа в течение двух десятилетий. Мужчина, будучи уверенным, что он болен, позволял ей контролировать все свои финансы. Более того, американка подделывала подписи супруга на документах и пенсионных чеках.

Таким образом с 1999 года Донне удалось перевести на свой банковский счет около $600 тыс., которые принадлежат мужу.

”Марино обманным путем получила доверенность своего мужа. Затем с помощью нее получила налоговые вычеты, принадлежащие мужчине. Женщина считала, что, убедив супруга в том, что у него болезнь Альцгеймера, он не пойдет в банк разбираться в своих финансах”, — рассказал капитан полиции Джозеф Мурго.

Как отметили офицеры, они начали расследование в 2020 году, когда получили сообщение о крупной схеме мошенничества, разработанной Донной. В итоге Марино была арестована, ей предъявлены обвинения в воровстве первой степени и подделке документов третей степени.